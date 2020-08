Festival kávy; káva pro všechny; s kávou vše!

11.a 12.září 2020

!!!do festivalu zbývá už jen pár dní!!!

V pátek 11.9.

Ve 14 hodin se začneme scházet v okolí obchodního domu Prior, abychom uvnitř Prioru započali NEJVĚTŠÍ OPEN AIR CZECH COFFEE FESTIVAL

srazem baristů s kávovými nadšenci, milovníky kávy i s těmi kávou naprosto nepolíbenými

Probereme

“Jak je to s tím kávovým businessem v ČR”

“Jakto, že to s tou kávovou osvětou je u nás tak zdlouhavé”

“Proč (ne)chtít otevřít si vlastní pražírnu nebo kavárnu”

“Co pomáhá v těžkých časech baristům”

“Kde jsou studenti z oboru gastro a kde brát zaměstnance”

“Jak se dostat do portfolia české kavárny se zahraniční pražírnou (anglicky-s překladem)”

“A co to eco?”

V 17 hodin proběhne už známý veřejný cupping (ochutnávka) všech vzorků káv, které se na sobotním festivalu utkají o vaše chuťové pohárky.

12.9. KRNOV COFFEE FESTIVAL

začíná v 9 hodin piknikem/ snídaní v trávě: vyberete si z nabízených snídaňových menu, odnesete si jej v připravené bedýnce společně s piknikovou dekou a uvelebíte se v parku, v centru nejzelenejšího města za poslechu hudby

Celým programem vás už tradičně provede moderátor Honza Svrčina a náš hlavní mediální partner Rádio Helax propojí své rádiové vysílání s programem festivalu.

Součástí festivalu budou opět nejrůznější hry nejen pro děti, a pro ty nejmenší bude nově k dipozici také hračkárna Dino, kde bude o vaše dítka postaráno.

Festival ukončíme s poslední vypitou kávou, vytočenou bečkou Nachmelené Opice, vyjedenými sladkými bary, food trucky a food pointy okolo 18té hodiny