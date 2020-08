Festival Banát letos zamíří do Rychlebských hor

Druhou polovinu srpna proběhne již 9.ročník netradičního hudebního festivalu Banát, na který doveze návštěvníky i účinkující speciálně vypravený Banátský expres. Cílovou stanicí však letos kvůli koronavirovým opatřením nebude rumunský Banát, jak název napovídá, ale Rychlebské hory na Jesenicku. Festival v rumunském Banátu, pořádaný skupinou českých nadšenců již od roku 2012, letos poprvé dozná vynucených změn.

S ohledem na zhoršující se koronavirovou situaci v Rumunsku a Srbsku se pořadatelé namísto zrušení akce rozhodli festival tentokrát přesunout na domácí půdu, konkrétně do oblasti podobající se „českým“ vesnicím v Banátu, a zvítězilo tak Račí údolí u Javorníku v opuštěných Rychlebských horách. Letošní festival slibuje komornější atmosféru a příjemnější cestu Jedním z hlavních symbolů festivalu bývá více než 1 000 kilometrů dlouhá cesta vlakem plná zábavy, které si společně užívají účinkující i návštěvníci. Vlaková výprava obvykle mívá přes půl kilometru a do cíle dopraví přes 1 200 cestujících. Navzdory letošním komplikacím pořadatelé nechtěli návštěvníky o tuto tradici připravit, a tak zájemce čeká sice menší vlaková výprava v rámci Čech, ale zato v komornější přátelské atmosféře, neboť je kapacita vlaku omezena na 300 až 450 osob dle vývoje situace.

„Nevzdávat se bez ohledu na podmínky je všem ve zdejších horách vlastní, a proto máme velkou radost, že se nedali ani pořadatelé festivalu Banát a letošní ročník dokázali uspořádat. Velmi rádi budeme opět u toho a jsme přesvědčeni, že naše ryzí pivo z hor do atmosféry tohoto neobvyklého festivalu skvěle zapadne i v Rychlebských horách, tak jako tomu bylo během uplynulých ročníků festivalu a cest do Banátu,“ říká Ing. Ondřej Hnila z Pivovaru Holba, který je partnerem festivalu. Festival odstartuje ve středu 19. 8. dvoukoncertem v pražských Holešovicích, ze kterých bude následně vypraven noční vlak směr Javorník. Cestující se mohou těšit také na dvouhodinovou zastávku na protažení a „snídani v trávě“ v Hanušovicích u Pivovaru Holba. Během příjemného občerstvení, včetně ryzího piva z hor, čeká hosty i hudební produkce. Očekávaný příjezd do Javorníku je plánován na čtvrtek 20. 8. kolem poledního a zbylou zhruba tříkilometrovou cestu z javornického nádraží do Račího údolí je možné pojmout procházkou, nebo využít kyvadlového autobusu v ceně vlaku. V cílové destinaci bude zároveň možnost využití záchytného parkoviště pro ty, kteří se chystají dorazit po vlastní ose.

Na místě vystoupí přes 20 hudebních kapel a programu nebudou chybět ani diskuzní bloky s novináři a cestovateli nebo vystoupení několika divadelních souborů. Atmosféru rumunského Banátu dokreslí areál nově zrekonstruované Tančírny, která je zdejší kulturní památkou. Na zpáteční cestu se vlak vydá v neděli 23. 8. kolem poledne a opuštění soupravy bude možné v Zábřehu, České Třebové, Pardubicích a Kolíně a do Prahy by měl dorazit k večeru. Pro ty, kteří chtějí zažít netradiční zábavu, ať už cestou vlakem, kde je možné si předem zamluvit místo u své oblíbené kapely, nebo v panenské přírodě se zajímavým programem v místě festivalu, jde o ideální příležitost. Festival Banát Zvláštností rumunského hudebního festivalu je skutečnost, že je pořádán Čechy, účinkujícími jsou české kapely, které vystupují bez nároku na honorář, a spí se pod stany. I přesto se pořadatelům hlásí stovky kapel a původní hudební festival přerostl v multikulturní událost, během které jsou koncerty doplňovány divadelními představeními a nejrůznějšími přednáškami.

Základy festivalu sahají do roku 2012, kdy skupinka českých nadšenců objevila kouzlo malebné osady Eibentál (Tisové údolí) v Banátské oblasti Transylvánských Karpat. Nachází se zde 6 vesnic, ve kterých žijí potomci českých přistěhovalců, žijících zde od roku 1823. V bývalé hornické osadě zůstaly po ukončení těžby již jen dvě stovky starousedlíků, ovšem v posledních letech se opět demografická křivka otáčí směrem vzhůru. Možná je to i tím, že většina organizátorů nebo i účinkujících si postupně vybudovala k oblasti osobní vztah, někteří si zde dokonce našli životní partnery a přestěhovali se natrvalo. Vybudovali restauraci, kulturní dům, v plánu je i postavení pivovaru a funguje zde dokonce i česká škola s českým učitelem. Pomalu ale jistě se tak daří zejména díky festivalu vracet místu vytrácející se život.