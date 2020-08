Palm Springs

_ztřeštěná, bláznivá i chytrá komedie / co všechno byste zkusili, kdybyste uvízli v časové smyčce na otravné kalifornské svatbě? / a co když v tom jste dva?



USA, 2020, 87 min, přístupné od 15 let

Bezstarostný pohodář Nyles (Andy Samberg) se na opulentní kalifornské svatbě kouše nudou. Stejně jako nevázaná a mírně cynická sestra nevěsty Sarah (Cristin Milioti). Když spolu uvíznou v časové smyčce a prožívají ten samý svatební den znovu a znovu, hledají způsoby, jak se zabavit, nebo alespoň nezbláznit. Ať udělají cokoliv, ráno neponesou žádné následky, a tak postupně ztrácejí veškeré zábrany... Chytrá i ztřeštěná letní komedie vás rozesměje nahlas a zároveň vám připomene, že i když zdánlivě na ničem nezáleží, stojí za to zachovat si aspoň trochu lidskosti a lásky.

Režie: Max Barbakow

Scénář: Andy Siara

Kamera: Quyen Tran

Hudba: Matthew Compton

Hrají: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Chris Pang, Jacqueline Obradors, June Squibb, Tongayi Chirisa, Dale Dickey, Lilli Birdsell, Mark Kubr, Clifford V. Johnson, Jena Friedman