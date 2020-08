Jubilanti Ilja Racek, Marcela Mrózková Heříková

_společná oslava životních jubileí režiséra a ředitele Slezského divadla v Opavě a ředitelky Opavské kulturní organizace

Ilja Racek

Ilja Racek se narodil v Ostravě roku 1950 jako syn slavné herecké legendy Ilji Racka staršího. Vystudoval hned tři vysoké školy. Na pražské fakultě sociálních věd se věnoval televizní publicistice. Režírovat se naučil na DAMU, k tomu si přidal divadelní vědu v Olomouci. Již po studiích se ucházel o místo režiséra ve Slezském divadle v Opavě, tehdy se jmenovalo Divadlo Zdeňka Nejedlého. Ale nevyšlo to. „Skončil jsem školu, vrátil se do Ostravy a hledal práci. Byl to rok 1976, já byl čerstvě ženatý a narodila se nám dcera. V rámci jakéhosi záchvatu rodinných povinností a odpovědnosti jsem se rozhodl, že zůstanu v tomto kraji,“ zavzpomínal Ilja Racek v rozhovoru pro magazín Téma a pokračoval: „V ostravských divadlech to nebylo možné, takže jsem projížděl okolní. Navštívil jsem v Opavě i pana ředitele Vodáka, mimochodem bývalého řidiče sanitky, a ten mi sdělil, že ve svých sedmadvaceti letech jsem na režiséra v opavském divadle příliš mladý. A tak jsem mu poděkoval.“ Slezský divadlo mu nakonec do karet přihrál osud – v roce 2016 se stal jeho ředitelem.

Svou kariéru nastartoval Ilja Racek v televizních i rozhlasových studiích, pak se dal na divadelní dráhu. Na rozdíl od svého otce nestál na prknech, ale v zákulisí a režíroval. Angažovalo ho Těšínské divadlo, pak liberecké Divadlo F. X. Šaldy. Po sametové revoluci už řídil Státní divadlo Ostrava a ostravskou Janáčkovu filharmonii. Deset let šéfoval Televiznímu studiu Ostrava a odskočil si také do plzeňského divadla. Ilja Racek má bohaté zkušenosti také v oblasti politiky. Když v roce 1998 usedl do křesla ministra kultury politik ČSSD Pavel Dostál, stal se do ledna 2001 jeho náměstkem. Od roku 1994 působil i v komunální politice. Aktuálně dělá poradce současnému ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi.

Marcela Mrózková Heříková

Marcela Mrózková Heříková pracovala jako novinářka a organizátorka kulturních akcí. Je také členkou rady města Ostravy a zastupitelstva kraje.

Curriculum vitae

Vzdělání

Bc. Sociální pedagogika, Mgr. Mediální a sociální komunikace



Zaměstnání

OKO 2018 – dosud: ředitelka

Fabex TV / 2000–2018: majitelka, ředitelka, moderátorka, občasná maskérka, účetní a uklízečka :)

Český rozhlas Ostrava / 1989–1997: redaktorka, moderátorka

Česká TV Ostrava / 1992–1994: dramaturg

Upc (tehdy kabel Plus) / 1994–1998: moderátorka

Festivaly: Zpěváček velké losiny / 1997–2010: moderátorka celostátní soutěže zpěváků lidových písní, Cesta k harmonii / 1997–2017: moderátorka, ezoterický festival, MFF T film / 2007–dosud: ředitelka (prezident jan Cimický),

MFF Ekofilm / 2012–2014: ředitelka (prezidenti Jiří králík 2012, Juraj Jakubisko 2013, Michael Londesborough 2014)

konec 80. let – moderátorka a program klub Atlantik, kam jezdily takové osobnosti jako např. Jiří Sio a jemu podobní :)

Zájmy

Čoklomilka, kuchařka, kartářka, milovnice literatury a filmů, nově také pekařka domácích bochníků