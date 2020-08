letní kino: Slunovrat

_ty nejtemnější věci se mohou dít za bílého dne / horový snímek o hluboce nešťastné Dani v rozpadajícím vztahu, která zažije nečekanou terapii ve švédské komuně provádějcí výjimečný rytuál slunovratu, při kterém začnou mizet lidé



USA / Švédsko, 2019, 147 min (Director's cut: 171 min), přístupné od 15 let

Vztah Dani a Christiana už nestojí za nic. Možná to ale spraví výlet do severní Skandinávie s partou kamarádů. V odlehlé vesničce odstřihnuté od okolního světa se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost. Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí v místě, kde slunce nikdy nezapadá. Vše se ale zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi mění v čím dál děsivější peklo. Horor Ariho Astera (Děsivé dědictví) ukazuje, že za bílého dne se mohou odehrávat ty nejtemnější věci.