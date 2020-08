Swinguj za jeden den se Swingville - kurz pro nováčky

Jednodenní workshop, na kterém se naučíš základy swingového tance Lindy Hop! Ukážeme ti, co je to swing a konkrétně tedy Lindy Hop, odkud se to vzalo a proč je to skvělá zábava! Na workshopu se dozvíš základní informace o tanci a v průběhu 180 minut, s krátkými přestávkami, tě seznámíme se vším důležitým, aby sis pohodlně zatančil na našich akcích. Ideální řešení pro všechny, kteří nemají čas na pravidelné kurzy! Začátek v 16:30, konec kolem 19:30.

Cena kurzu 350 Kč/Os a jeden kurz Čeká tě úvodní povídání a především výuková taneční část.

* Na kurzy nepotřebuješ partnera. My pouze hlídáme, aby vyšel počet. Ti, co se hlásí v páru mají u registrace výhodu a ostatním se snažíme sehnat parťáka. Upozorňujeme, že na lekcích se střídají partneři a výjimky neudělujeme :) Registrace nutná!