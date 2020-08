Lunapark Exclusive ve Staré Bělé

Zveme Vás do Staré Bělé, kde se pro tento víkend usadil Lunapark Exclusive. Tento rok pouť ve Staré Bělé nebyla, nabízíme Vám proto alespoň alternativní akci s kolotoči. Novinkou je atrakce The Flyer, ze které si užijete výhled na široké okolí. Zábavu nabízíme pro malé i velké. Těšíme se na Vás od pátku do neděle na prostranství za školní jídelnou.