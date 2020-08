Program na září

1.9. – 15:00

SENIOR KLUB / klub Akord

Tradiční klubové setkání pro seniory s programem a tancem.

2. 9. – 19:30 / přesunuto z 28. 3.

KABARET HRDOBCI

Hrdobci slaví pět let od svého založení a rozhodli se uspořádat výroční kabaret. Na večeru opět vystoupí řada hostů v žánrově širokém spektru výstupů. Hosté: Voxel, Michal Horák, Terezie Kovalová, Karin, David Pargáč.

3. 9. - 18:00 / přesunuto z 2. 4.

ŠLÁGRPARTA

ŠlágrParta je fenomén, který se díky TV Šlágr raketově dostal do povědomí desetitisíců diváků, kteří mají rádi melodické písničky a vtipné mluvené slovo. ŠlágrParta ve složení Karel Peterka, Mára, Helena Hamplová a Frankie Zhyrnov v současnosti dobývá česká, moravská a slovenská pódia.

Vstupné 320, 300 a 280 Kč

Vstupenky z 2. 4. 2020 zůstávají v platnosti.

5. 9. – 17:00 / náměstí SNP, Bělský les

CYKLOSVĚTLUŠKA

Cyklosvětluška je charitativní večerní jízda na kolech, která pomáhá od roku 2016. Akce je určena pro celou rodinu. Mohou se jí zúčastnit i ti nejmenší např. na svých odrážedlech či koloběžkách. Stačí se zaregistrovat, přijet a společnou jízdou na osvětlených kolech rozsvítit Bělský les. Jde o pohodovou, radostnou jízdu, nikoliv o závod. Pátý ročník charitativní jízdy letos podpoří 12letou Karolínku Dejovou z Kopřivnice, která je odmala upoutána na invalidní vozík. Ve čtyřech letech jí byla diagnostikována svalová dystrofie a hypotonie. Svaly proto nefungují, jak mají, a přetváří se na vazivo. Přes svůj handicap však zkouší dělat to, co zdravé děti. Hraje na flétnu, klávesy, zpívá ve školním sboru, maluje a hlavně tancuje. Peníze, které budou vybrány prostřednictvím registrace, budou využity na intenzivní rehabilitační pobyt v lázních, kam Kája každý rok jezdí. Zároveň poslouží jako příspěvek na nový a větší invalidní vozík.

Registrační poplatek pro děti nad 15 let a dospělé činí 250 Kč, děti do 15 let zaplatí 80 Kč. Registrace probíhá online na www.cyklosvetluska.cz případně na pokladně v Akordu.

9. 9. – 19:00 / přesunuto z 8. 4.

Vít Karas, Kateřina Krobová & kol.:

MŮŽEM I S MUŽEM

Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během jedné narozeninové párty. A po čem všichni touží, no přece po lásce, po tom nádherném stavu milovat a být milován.…. Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková

Režie: Vít Karas. Produkce: VIP Art Company

19. 9. – 28. 11. / OD 9:00 DO 13:00

POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE V PRAXI

Pozitivní psychologie v praxi inspirované Martinem E. P. Seligmanem. Nový zážitkový program trenéra a kouče Libora Vilíma. Program zahrnuje 3 dílčí tréninky:

• 19. 9. 2020 – od 9:00

• 17. 10. 2020 – od 9:00

• 28. 11. 2020 – od 9::00

Co Vás v programu čeká?

• Dozvíte se, jak se zbavit zlozvyku pesimismu a nevzdávat se kvůli maličkostem.

• Dokážete si konstruktivněji vysvětlit své chování a naučíte se jednat sami se sebou mnohem pozitivněji.

• Podaří se vám prolomit depresivní myšlenky, lépe využijete svého potenciálu, budete úspěšnější a spokojenější. Naznačí směry, kterými se lze dál ubírat.

• Získáte cennou inspiraci a užitečná praktická doporučení pro zvýšení své osobní pohody a spokojenosti, která můžete úspěšně využít ve svém osobním i profesním životě. Je nasnadě, že život není jen procházkou růžovou zahradou. Mnohdy nás vede i strmými stezkami a stinnými údolími, ze kterých však vždy máme šanci vystoupat opět na výsluní. Pozitivní psychologie vám nejen pomůže zorientovat se v tom, kam a s jakou výbavou kráčíte, ale může vám také posloužit jako rozcestník na životních křižovatkách, ukazující možnosti volby jiných tras.

24. 9. - 19:30 / přesunuto z 25. 3.

ANETA LANGEROVÁ & KORBEN DALLAS

TURNÉ 2020

Aneta Langerová se poprvé se slovenskou kapelou Korben Dallas setkala v roce 2015, kdy natočili symfonickou skladbu Sen. Po čtyřech letech opět spojí síly, tentokrát při mnohem větším projektu – na jaře vydají některé společné písně a vyrazí na československé turné. Koncertní program na turné bude složen ze tří částí – kromě společného materiálu zahrají Korben Dallas i Langerová se svou kapelou vlastní skladby.

Jako host se na koncertech představí i zpěvačka a violoncellistka Dorota Barová, která hrála s více členy Korben Dallas v projektu Tugriki a působí také v doprovodné kapele Langerové.

Vstupné: sezení 690 a 650 Kč, stání 550 Kč

Vstupenky z 25. 3. 2020 zůstávají v platnosti.

26. 9. – 19:00 / přeloženo 16. 3.

Edmond Rostand:

CYRANO – Spolek Kašpar

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ jaro 2020

„Svůj širák odhazuji v dáli a s grácií… Jak známo, velký nos velkého ducha značí…“

Příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně nezestárnul. Klasická romantická hra, kterou Kašpaři představují jako tragickou komedii o člověku, jehož nezávislost je tvrdě vykoupena bolestí a smutkem.

… jak se ukazuje, osm lidí naprosto stačí, aby dokázalo vytvořit na scéně velkolepý romantický příběh tak, že se divák necítí o nic ochuzen. Naopak – komornost prostředí, blízkost jeviště a hlediště a detailně propracované výkony herců – to vše se dokáže dotknout divákovy duše až překvapivě drsně a zároveň něžně. (Jana Soprová - Scena.cz)

Hrají: Martin Hoffman, Eliška Hanušová, Pavel Lagner, Eliška Mesfin Boušková, Miloslav Tichý, Lukáš Jůza, Štěpán Coufal, Aleš Petráš

Režie: Jakub Špalek

Délka představení: 2 hodiny 30 minut včetně přestávky

Vstupné 420, 370, 320 a 250 Kč

29. 9. – 18:00

PĚŠKY DŽUNGLÍ DO ZTRACENÉHO MĚSTA

Mart Eslem a David Surý – Pěšky džunglí do Ztraceného města

Umíte si představit, jaké to je vyrůstat v naprosté tmě? Chcete poznat kulturu, která žije stále stejně jako obyvatelstvo předkolumbovské Ameriky? Pak se vydejte tam, kde jediným dopravním prostředkem jsou muly nebo vaše vlastní nohy.

Ústečtí cestovatelé a filmaři nás zavedou do kolumbijského pohoří Sierra Nevada de Santa Marta. V neprostupné džungli, kde ještě před pár lety vládli narkobaroni, žijí potomci dávné kultury Tairona, která se do nedostupných hor schovala před španělskými dobyvateli. Několikadenní trek úchvatnou přírodou vede do tzv. Ztraceného města (Ciudad Perdida). V oblasti žijí kmeny Kogi, Arhuaka, Kankuamo a Wiwa. Naslouchají moudrým radám svých kněží, kteří se jmenují mamové (mamas). Mamové pokládají svůj lid za staršího bratra, pověřeného péčí o dobro srdce světa. Zbytek světa a tedy i naší západní civilizaci pokládají za mladšího bratra. Mamové nic nepředpovídají, pouze se snaží říci a upřímně věří v to, že jestli se nezměníme, svět zahyne. Přestane být plodný…

Připravujeme:

7. 10 – 19:00 / přeloženo z 22. 4.

Jakub Nvota:

RAPPER – Divadelní spolek Frída

DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ jaro 2020

Miloval hudbu. Rozuměl jí a cítil se být mladý. Jednoho dne zjistil, že nic z toho už neplatí. Ale odmítal se vzdát. Příběh učitele chemie a hudební výchovy, který po bypassu začal rapovat, a měl pro to dobrý důvod. Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahřeje u srdce. Život je plný překvapení. Uvidíte!

Hrají: Martin Trnavský, Anet Antošová, Dominika Červinková, Julie Šurková

Režie: Jakub Nvota.

Vstupné 350, 300, 250 a 150 Kč

9. 10 – 19:00 / přeloženo z 15. 5.

HECOVINY – soubor Nahodile

Soubor Nahodile uvádí další premiérový pořad HECOVINY aneb Legrace není nikdy dost. Tato parta divadelníků dokáže vyhecovat diváky k smíchu a o zábavu není v žádném případě nouze.

Divadelní scénky střídají skeče, taneční vstupy, hudební scénky, písničky a v neposlední řadě úlety všeho druhu

19. 10.- 19:00

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU – Divadlo Háta

Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. To potom potřebuješ spolehlivého tajemníka, který dokáže vyrobit takové alibi, nad kterými zůstává rozum stát. Pokud se do toho připlete puritánská poslankyně a podváděný manžel, je jasné, že v hotelu vypukne peklo.

Ve dvou sousedních manželských apartmá hotelu bydlí celkem 11 lidí. Ve spletitých situacích zapříčiněných hned několika nevěrami, z nichž některé zasahují až do nejvyšších politických kruhů bojují o svůj krk vlastně všichni aktéři.

Účinkují: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Olga “Háta” Želenská, Adéla Gondíková / Betka Stanková, Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová / Veronika Jeníková / Pavla Vojáčková, Pavel Nečas / Zbyšek Pantůček / Roman Štolpa, Juraj Bernáth / Martin Sobotka, Sandra Černodrinská / Kristýna Kociánová / Radka Pavlovčinová

21. 10. – 19:00 / přeloženo z 26. 3.

ZDENĚK KAČOR – recitál INVENTURA MYSLI

Mnozí návštěvníci Akordu Zdeňka Kačora znají. Pod jeho vedením působí divadelní soubor Nahodile více jak 33 let. Píše scénáře, režíruje zábavné pořady Hecoviny. Dětskému publiku se už mnohokrát představil svými kabarety, ve kterých zaznívají jeho autorské písničky pro děti. V roli písničkáře pro dospělé ho ale tak často nevidíme.

Jak sám říká: „Vždy nejdříve musí dozrát čas, abych z toho, co vytvoří do šuplíku, dal dohromady dostatek dobrých písniček“. Letos čas dozrál na čtvrtek 26. března, kdy Zdeněk představí svůj v pořadí čtvrtý recitál tentokrát s názvem Inventura mysli. Kromě písní z minulých recitálů uslyšíte i písně nové za doprovodu několika muzikantů, jako Martina Jaroška, Karla Šína, Petéra Taraby, Aleše Němce a dalších. Karel Šín, Petér Taraba, Aleš Němec a další hosté. Akce se uskuteční v klubu Akord.

Vstupné 130 Kč

22. 10. – 19:00 / přeloženo z 18. 4.

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ

Koncert mapuje hudební tvorbu Petra Hapky. Připomeneme jeho ranou písňovou tvorbu pro Hanu Hegerovou a také jeho spolupráci s největším tvůrčím partnerem Michalem Horáčkem. Zazní i filmové melodie. Ke spolupráci jsme tentokrát přizvali osobnosti, které Hapkovy písně interpretovaly v jeho posledním velkém projektu Kudykam.

Na pódiu se tak představí Petra Hřebíčková, Jan Maxián, Jan Sklenář, Lenka Nová, Petra Hřebíčková, Jana Lota anebo František Segrado.

Zpěváky doprovodí pětičlenný orchestr sólistů v nastudování Petra Maláska.

Vstupné 480, 440 a 420 Kč

26. 10. – 18:00

Z PLÁŽE PĚŠKY NA KILIMANDŽÁRO

Povídání o cestování po Africe s cestovatelem a ředitelem CK Go Afrika Tomášem Plánkou. Povídat si budeme o jeho cestě pěšky z pláže na Kilimandžáro a cestách do zemí jako Jihoafrická republika, Mosambik, Zimbabwe, Zambie, Swaziland, Namibie, Botswana, Uganda, Rwanda, Congo, Keňa, Tanzanie, Senegal, Gambie, Guinea, Bissau, Guinea, Sierrra Leone a o současné (ne)možnosti cestovat do Afriky.

28. 10. – 19:00

HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvořáka Příbram

Dramatizace stejnojmenné prózy Ireny Douskové.

Příběh o žačce druhé třídy ZŠ, Helence Součkové, která nás provádí dobou husákovské normalizace. Sledujeme příhody a názory na děje kolem ní. Za ztvárnění hlavní role (mimořádný ženský jevištní výkon) získala Bára Hrzánová cenu Thálie 2003.

Dále hrají: Jarmila Vlčková, Libor Jeník

Režie: Jiří Schmiedt

30. 10. – 15:00

MISS BABČA & ŠTRAMÁK

Připravujeme VI. ročník soutěže o nejsympatičtější seniorku a seniora. V soutěži mohou dámy a pánové předvést svůj šarm, talent a postavit se na pódium, aby ukázali, co v nich skutečně je. Veškeré informace najdete na www.babca-stramak.cz.

3. 11. – 19:00

VELETOČ – Divadlo Kalich

Herecká legenda Iva Janžurová přichází se svou autorskou komedií, napsanou na námět další oblíbené herečky Jany Paulové. O čem nová česká divadelní komedie vypráví? Boženka a její bratr Arnošt jsou až doteď idylickými sourozenci. Boženka před léty Arnošta oženila s Helgou, po pečlivém několikaletém výběru a dobře volené propagandě. Helga byla bohatá, s činžovní vilou, s klenoty a s drahocennými obrazy. Bezstarostnost ji svedla ke svazku s Arnoštem, který rychle vyústil v stereotypně nudné soužití pod velením Boženky. Ale začíná komedie a stereotyp se bude měnit! Nečekaným veletočem se tahle partička octne pohromadě, propletená a zamotaná vzájemně neslučitelnými osobními snahami. Advokátní poradce a psychiatr jsou stále na telefonu!

Účinkují: Iva Janžurová, Eva Holubová, Marián Roden, Sabina Remundová, Aleš Bilík / Přemysl Pálek

10. 11. – 18:00

TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA – CESTOVATELSKÝ STAND-UP

Když se řekne Rusko, neznamená to pro našince obvykle bohatou kulturní historii, ale spíše nepříjemnou kapitolu dějin, kontroverzní mezinárodní politiku, KHL a vodku. Dva kluci z Prahy jsou přesvědčení o tom, že podobné generalizace jsou celkem k ničemu, a tak nahodili batohy na záda, dopili poslední české pivo a vyrazili se s Ruskem a Rusy seznámit osobně a hezky zblízka.

S lahváčem v ruce ujeli vlakem od Finského zálivu k Japonskému moři přes 10 000 kilometrů, cestou navštívili mnoho zajímavých míst a nechali se okouzlit krásou Bajkalu. Vyslechli řadu neobyčejných příběhů od obyčejných lidí a po celou dobu poctivě ochutnávali lokální pivo i gastronomické dobroty.

Můžete se těšit na více či méně vtipné příběhy z cest, hezké fotky a snad i pár zajímavostí z navštívených míst. Nečekejte přednášku plnou historických dat a zeměpisných termínů, ale uvolněné vyprávění o zážitcích a svobodě, kterou člověk při takovém cestování zažívá.

11. 11. – 20:00

BESÍDKA – Divadlo Sklep

Tradiční představení divadla Sklep v novém podání složené z mnoha humorných výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi a kakabusovi.

Účinkují: Milan Šteindler, Jiří Fero Burda, František Váša, Jana Hanáková, Tereza Kučerová, Marta Marinová, Hana Navarová, Lenka Vychodilová, Lenka Andelová, Roman Fojtíček, David Noll, Jára Vaculík a Vladimír Vytiska.

14. 11. – 19:30 / přesunuto z 20. 3.

18. EROTICKÝ PLES AKORDU

Tradiční ples Akordu.

Lechtivé programové vstupy – pánský a dámský striptýz, lesbi show, live sex show. Hraje skupina HEC, moderuje Jiří Basta.

Vstup do sálu od 19:00 hod.

21. 11. – 19:00

ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM PACIFIKU

Martin Vačkář, Ondřej Havelka:

Hudební retrokomedie o světě trampingu, módním fenoménu třicátých let. Zatímco zlatá mládež se potácí ve stinných údolích továrnického života, smetánku slíznou milovníci posázavských roklí. Nebo naopak…?

Zločin v Posázavském pacifiku kombinuje dva vděčné světy – s lehkou nadsázkou zobrazuje dřevní trampy i rodící se filmový průmysl. Na jednoduchý milostný příběh je navěšená celá série gagů, slovních hříček a situačního humoru za živého doprovodu dobových šlágrů. Tvůrci dokázali každou scénku vybavit množstvím detailů a do nejmenších podrobností dotažených fórků. Od propracovaného obrazu trampského světa přes nejjemnější narážky na dobové (třeba i sociální a politické) poměry se inscenace dostává i k čistě situačnímu nespoutanému humoru. Téměř tříhodinová podívaná drží přitom po celou dobu solidní tempo a rytmus se ani jednou nezadrhne: zajisté i díky výtečným hercům.

Hrají: Rozálie Havelková, Jaroslava Kretschmerová, Petr Halíček, Vojtěch Havelka, Ondřej Havelka, Petr Bucháček, Martin Zbrožek, Miroslav Babuský, Jakub Šafr

Režie: Ondřej Havelka

4. 12 – 17:00 / přesunuto 29. 5.

MALÝ PRINC – Studio DVA Divadlo

Hudební projekt na motivy jednoho z nejznámějších příběhů moderní světové literatury. V titulní a jediné roli originálního zpracování se představí Jan Cina.

Symfonická hudba a texty písní: Kryštof Marek

Scénář: Šimon Caban ve spolupráci s Darinou Abrahámovou. Režie: Šimon Caban

Představení pro všechny, kteří jsou ochotni zapojit svoji fantazii. Doporučení: pro děti od 10 let

15. 12. – 19:00

JAK JSEM VYHRÁL VÁLKU – Divadlo A. Příbram

Patrick Ryan: Jak jsem vyhrál válku

Pokud je vám titul povědomý, nemýlíte se! Před dvanácti lety velmi úspěšná a oblíbená komedie dostane – také pro řadu diváckých žádostí – příležitost znovu vás pobavit i dojmout. Ve zcela novém obsazení uvidíte příběh vojáka Ernesta Goodbodyho, který se svérázně potýká s mašinérií armády. Svým naivním a důkladně poctivým přístupem ke všemu a všem uvádí v šílenství ty, kteří v rozkazech a drilu nalezli smysl svého života. Každý nadřízený se ho snaží co nejdříve zbavit! Goodbody „nevinně“ rozpoutává situace, které jsou přes krutou podstatu války nesmírně komické a směšné. Skrze humor, leckdy černý, tak opakuje známou pravdu, že se někdy smějeme, abychom zakryli slzy…

Kniha Patricka Ryana, podle které dramatizace vznikla, byla poprvé vydána roku 1963. O pouhé čtyři roky později byla podle ní natočena stejnojmenná filmová verze, která je mimo jiné zajímavá tím, že v ní hraje proslulý člen skupiny The Beatles, John Lennon.

Účinkují: Aleš Háma, Jan Konečný, Petr Bednář, Filip Müller, Jiří Vojta, Ivana Krmíčková / Lucie Valenová, Monika Timková, Daniela Šišková, Eliška Nejedlá Emma Peirson

Po více než patnácti letech úspěšného uvádění inscenace Caveman přichází agentura Point s Cavewoman: “Obhajoba jeskynní ženy”. Pobaví vás trochu jiný (ženský) pohled na lásku a partnerské vztahy, na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.

Hraje: Daniela Choděrová

Režie: Irena Žantovská

20. 12. – 18:00 / přesunuto z 9. 4.

LADISLAV ŠPAČEK – Etika není věda

Jdete do divadla, do kina, na ples, podnikový večírek či posezení s přáteli nebo máte rodinnou oslavu?

Ladislav Špaček Vám během dvou hodin řekne to nejdůležitější. Dozvíte se:

• co je to dress code

• jaký oblek se hodí ve dne a jaký večer

• jak souvisí uzel na kravatě s límečkem

• proč nám nemají nad ponožkou vykukovat chlupatá lýtka

• jak se vzájemně představujeme

• kdo komu podává ruku

• jak se nastupuje do výtahu a jak jdeme do schodů.

Zjistíte, že etiketa vás nesvazuje, ale zbavuje nejistoty, a navíc se budete dobře bavit.