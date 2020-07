Lucie Jindrák Skřivánková / Sedimenty

Sedimenty Lucie Jindrák Skřivánkové (*1982, AVU) je cyklus velkých maleb, které jsou také určené pro zahrady a exteriéry.

Dnešní umění v zahradách má svoji tradici ve spojení s uměleckými styly založenými na strukturách a liniích jako expresionismus, abstraktismus, konstruktivismus. Pěstěná příroda a motiv zahrady blížící se ideálu krásy inspirovalo mnoho umělců, od Henriho Matisse po Paula Klee, až po Zděnka Sýkoru a Karla Malicha.

Sedimenty umělkyně Skřivánkové jsou sérií malebných kompozic s motivem prolínajících se širokých barevných linií. Lehkost a proměnlivost forem působí na první pohled pocitem pohybu, plujících energií ve vesmíru. Proměnlivé čáry a abstraktní formy se motají kolem sebe jako lehký vítr ve vzduchu s točící se duhou. Zároveň kompozice působí také pocitem těžkosti. Lehkost světlých barev kontrastuje s hmotností malby, jako kdyby se najednou emocionální skladba forem proměnila do statického kamene a do starého sedimentu. Harmonie vychází právě z tohoto kontrastu mezi motivem spirály a tíhou malby a stratifikací barevných vrstev překrývajícími krajiny či figury na pozadí. Proměnlivé živly přírody se projevují v dynamických abstraktních obrazech a vrstvy barev s různě prolínajícími se směry linií směřují diváka do skryté, složité a nejednoznačné reality v našem každodenním životě.

Susanna H. Wagner