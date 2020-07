Beats for Love opět! Z důvodů Covid-19 a velké poptávce po první akci, která byla kapacitně omezena, jsme se rozhodli uspořádat další menší happening v industriálním areálu Dolní Vítkovice. Čeká vás jeden areál, který bude rozdělen na dvě zóny a uskuteční se v něm během pátečního a sobotního večera dvě akce, kde se prozatím počítá s kapacitou 1000 osob / den / zóna.

Na tuto akci se prodávají samostatné vstupenky! Vstupenky zakoupené na festival Beats for Love 2020 se přesouvají na rok 2021 a jejich držitelé je nemohou uplatnit na akci Beats for Love: 1000 People of Love (2 Zone)! Mezi zónami se nebude moci přecházet!

Předprodej bude spuštěn v pondělí během dne - budeme informovat!

V prodeji budou jen jednodenní vstupenky.

Pátek – 24.7.2020 – House & Techno w/ Mark Knight

Kapacita: 1. Zóna - 1. vlna 500 ks - 490 Kč + poplatky, 2. vlna 500 ks 590 Kč + poplatky

2. Zóna – 1. vlna 500 ks – 350 Kč + poplatky, 2. vlna 500 ks 450 Kč + poplatky

Sobota – 25.7.2020 – D&B w/ Dimension

Kapacita: 1. Zóna - 1. vlna 500 ks - 490 Kč + poplatky, 2. vlna 500 ks 590 Kč + poplatky

2. Zóna – 1. vlna 500 ks – 350 Kč + poplatky, 2. vlna 500 ks 450 Kč + poplatky