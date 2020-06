Letošní ročník mezinárodního festivalu Colours of Ostrava byl spolu se všemi hlavními hvězdami přeložen na příští rok. Přesto se jeho fanoušci mohou do industriálních Dolních Vítkovic v původním termínu 15. až 18. července vypravit a zažít po koronavirové pauze koncerty, divadla i debaty s festivalovou atmosférou. Pod názvem NeFestival Colours of Ostrava 2020 zde proběhne komorní čtyřdenní akce s maximálním počtem 1 000 návštěvníků na každý den.

Vystoupí na ní například novocirkusový soubor Cirk La Putyka spolu s Tata Bojs a dalšími hosty, energická bosenská formace Dubioza Kolektiv, roztančená americko-česká kapela N.O.H.A., jedna z nejlepších estonských kapel Trad-Attack!, český hudební fenomén Kapitán Demo a sobotní program proběhne v režii fóra Meltingpot.

Středa, 15. července, 18.00: CIRK LA PUTYKA & TATA BOJS feat. Losers Cirque Company, Marek Číhal a hosté (+ live stream)

Čtvrtek, 16. července, 18.00: DUBIOZA KOLEKTIV (Bosna a Hercegovina), warm-up: Dr. Zeppelin

Pátek, 17. července, 18.00: N.O.H.A. (CZ/USA), TRAD.ATTACK! (Estonsko), KAPITÁN DEMO

Sobota, 18. července, 13.00: MELTINGPOT na NeFestivalu:

• 13.30 - 15.00 Jóga & sitár - Lucie Formanová a Filip Bajger

• 15.15 – 16.15 Divadlo pod Palmovkou: 1000 věcí, co mě serou aneb Tvoje bába je komedie

• 17.00 – 18.30 Gala debata Úhel pohledu: Tomáš Šebek – chirurg, Tomáš Sedláček – ekonom, Anna Hogenová – filozofka, Martin Jan Stránský – neurolog, Martina Viktorie Kopecká – farářka (+ live stream)

• 18.45 – 20.15 PechaKucha Night Ostrava

• 20.30 – ... Malalata - afterparty

NeVstupenky na každý z večerů zvláště: v prodeji od 25. června, 10.00 v e-shopu Colours of Ostrava.

Ceny: 15., 16. a 17. července: 590 Kč, 18. července: 390 Kč

NePozor: limitovaná kapacita 1 000 návštěvníků na každý z večerů

Dubioza Kolektiv Dubioza Kolektiv je osmičlenný reggae-dub soubor z Bosny, který byl založený v roce 2003. Od začátku ji vedou zpěváci a rappeři Adis Zvekić a Almir Hasanbegović ze Zenici a DJ a klávesista Brano Jakubović a baskytarista Vedran...

N.O.H.A. N.O.H.A. aneb Noise Of Human Art je kosmopolitní kapela, která se na hudební scéně pohybuje již od roku 1995 pod taktovkou bandleadera Philipa Nohy (původem z Prahy), s vlivem výjimečného MC Chevyho z New Yorku. Ti provázejí projekt...