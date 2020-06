Jít krást koně

_severské osudové drama o lásce a dospívání / v hlavní roli Stellan Skarsgård / podle bestselleru Pera Pettersona / Stříbrný medvěd na Berlinale 2019



Norsko / Švédsko / Dánsko, 2019, 122 min, mládeži přístupné

Listopad 1999. Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě a těší se, že i Nový rok 2000 stráví sám. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže, kterého znal v dávném roce 1948. Tehdy v létě bylo Trondovi čerstvých patnáct let a netušil, že jeho otec ho donutí nést břemeno jeho zrady a zmizení… Bylo to léto, kdy Trond dospěl a ucítil vůni ženy, po které toužil. Stejné ženy, s níž jeho otec hodlal strávit zbytek života…

Režie: Hans Petter Moland

Scénář: Hans Petter Moland

Kamera: Rasmus Videbæk

Hudba: Kaspar Kaae

Hrají: Stellan Skarsgård, Tobias Santelmann, Jon Ranes, Bjørn Floberg, Danica Curcic, Sjur Vatne Brean, Gard B. Eidsvold, Pål Sverre Hagen, Anders Baasmo Christiansen, Jan Gunnar Røise, Ane Ulimoen Øverli

Ocenění:

Berlinale IFF: 2019 - Rasmus Videbæk (vítězství: Stříbný medvěd - Cena za mimořádný umělecký výkon), 2019 - Hans Petter Moland (nominace: Zlatý Medvěd za nejlepší film)