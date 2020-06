ZRNÍ ve Stolárně - Přesunuto

Zrní je hra, zvuk divokého tance i klidného zenu. Zrní se poslouchá, prožívá, hraje, žije i žere. Čtyři Honzové a jeden Ondřej spolu hrají už od roku 2001 a do své hudby odlévají beaty kladenských uhelných strojů i svěží pocit výstupu na horu. Mezitím poslali Hrdinu počítačové hry do světa, Následovali kojota, složili Soundtrack ke konci světa a důvěrně popsali Jiskřící, co nevymyslíš. Jejich písničky dávají člověku pocit velikosti a průniku do hlubin světa stejně jako pokory a důvěry v to, že to všechno dobře dopadne.

Stačí přistoupit na hru, sebrat odvahu, otevřít se, vykročit, jít, slyšet, prožít.

Na nový termín platí vstupenky z původního předprodeje !