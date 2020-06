Beats For Love: 1000 People Of Love - 2nd Area

Vzhledem k přesunutí letošního ročníku festivalu Beats For Love z důvodů Covid-19, jsme se rozhodli uspořádat alespoň menší happening v industriálním areálu Dolní Vítkovice. Čekají vás 4 žánrově zaměřené akce, kde se prozatím počítá s kapacitou 1000 osob / den (vláda by tuto kapacitu měla povolit 22.6.). Přečtěte si celý popis události a sledujte další informace! Budeme se těšit.

Na tuto akci se prodávají samostatné vstupenky! Vstupenky zakoupené na festival Beats for Love 2020 se přesouvají na rok 2021 a jejich držitelé je nemohou uplatnit na akci Beats For Love: 1000 People of Love!