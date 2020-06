Festival Tanec Praha 2020 v Ostravě

Mezinárodní festival současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA

v Ostravě proběhne 13. - 20. 6.

Festival zahájí rodinné odpoledne s hravým, energií nabitým LEGOrytmem, který je koncipován pro venkovní prostory a v Ostravě uvede do pohybu zahrádku před kulturním centrem Cooltour. Představení je inspirováno olympiádou a mladému i dospělému divákovi položí otázky – co je to výkon, povinnost, řád a svoboda?

Následující sobotu na Prokešově náměstí vyroste pozoruhodný ekosystém tvořený šesticí performerek v inscenaci Assemblage skupiny ME-SA choreografky Martiny Hajdyly Lacové, která je ukázkou česko-slovenské taneční scény.

Program v Ostravě:

So | 13/06 | 17:00 | Zahrádka před Cooltourem / VEN.ku TANCI I Family Friendly tYhle/Marie Gourdain (CZ): LEGOrytmus

So | 20/06 | 17:00 | Prokešovo nám. / VEN.ku TANCI I Family Friendly

ME-SA / Martina Hajdyla Lacová (CZ/SK): Assemblage