Přijďte si po dlouhém kulturním výpadku doplnit energii k nám do divadla! Vstupenky pořídíte na náš nejnovější titul Kočka v oreganu, na věčně vyprodaného Zlatého osla, oceněný Zimní slunovrat a konečně také na první reprízy Zločinu a trestu. Jeho premiéra bude v sobotu 20. června.

Jako všechno, i my začínáme postupně a v omezeních zohledňujících vládní nařízení. V sále je menší počet míst, ale je možné, že další do volného prodeje ještě přidáme. Diváci mohou v červnu využít příležitost uplatnit dárkové poukázky, slevové kupóny nebo se za námi do divadla prostě jen přijít kulturně pobavit.

Kočka v oreganu

Torben Betts

Nějak se to někde strašně zvrtlo.