Sběratel / Pocta Emanuelu Opravilovi

Emanuel Opravil (1933–2005), absolvent přírodovědecké fakulty brněnské univerzity, se od studií věnoval botanice a geobotanice. Specializoval se na archeobotaniku, což byl obor, který nutně potřebovali archeologové k vyhodnocování nálezů zbytků rostlin.

Od konce padesátých let se věnoval přírodě Jeseníků a v roce 1959 se stal pracovníkem Slezského ústavu ČSAV, kde začal budovat archeobotanické pracoviště. Po reorganizaci opavského akademického ústavu setrval v Opavě, ale jako pracovník Geografického ústavu ČSAV v Brně. Rozsáhlá publikační činnost nebyla určena jen odborníkům, protože Emanuel Opravil dovedl skvěle popularizovat výsledky výzkumů. Při příležitosti patnáctého výročí úmrtí si tuto výjimečnou osobnost připomínáme jinak: jako velkého ctitele grafiky, zejména ex libris a bibliofilií, které sbíral a které se po jeho smrti dostaly darem do sbírek Slezského zemského muzea. Veřejnost tak může vůbec poprvé poznat druhou, neznámou tvář Emanuela Opravila, vědce mezinárodní pověsti: poznat jej jako vytříbeného sběratele výtvarného umění.