Lukáš Pavlásek Kdo nepláče, není Čech

One man show známého komika Lukáše Pavláska s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“, ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů a proč pití prospívá naší civilizaci.

V současnosti největší standup projekt úžasného komika Lukáše Pavláska o tom, co nám je nejblíže – naše češství, naše kultura, naše jedinečná nátura. One man show s podtitulem „Češi, alkohol a Rock and roll“ ve které se dozvíte, který národ je nejlepší na světě a proč pití prospívá naší civilizaci, je vhodným představením pro všechny, kdo si chce po práci odpočinout, ale zároveň zažít humorem nadupaný večer.

Lukáš Pavlásek s diváky sestaví nekompromisní punkovou kapelu a společně si všichni mohou zazpívat o tom, co všechno nás štve, protože správný Čech není nikdy spokojený.