Move Fest 2020 v Ostravě

Nenechte si ujít 7. ročník mezinárodního festivalu tance, cirkusu a fyzického divadla. Na začátku roku vždy plní lifestylové časopisy palcové titulky o hledání cest k nám samotným. Letos jsme měli ideální příležitost je aplikovat v praxi. Dostali jsme nový pojem “zvnitřnění”, měli čas péct domácí chleba, mezi všemi online konferencemi jsme mohli hledat cestu k sobě, a nejen partnerské vztahy prošly jistou mírou sebepoznání.

MOVE Fest 2020 se tak letos odehraje pod heslem “NEW LIFE”. Frázi “jaro je nový začátek” jsme si vzali k srdci, program festivalu upravili zvláštnímu začátku roku a přesunuli vše na podzim.

POTVRZENÝ PROGRAM

● Losers Cirque Company: Heroes

● Cooltour: Brave New Life (světová premiéra)

● Martin Talaga: SOMA

● Martin Talaga: Faunus

● Sztuka Nowa: LAST

● T.I.T.S.: Cult Of Busy

● TanteHorse: Site Specific Ostravica Textilia

● BURKI&COM: Růžový samuraj

Podrobnosti ke všem doposud potvrzeným představením