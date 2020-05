To musí být nebe

_okouzlující komedie o hledání skutečného domova / Elia Suleiman utíká z Palestiny a hledá nový domov / když se ale dívá kolem sebe, všude ho provází ten, který opustil / vítěz Ceny mezinárodní kritiky - F.I.P.R.E.S.C.I. v Cannes



Francie / Katar / Německo / Kanada / Turecko / Palestina, 2019, 97 min, přístupné od 12 let



Elia Suleiman, hlavní postava a vypravěč, utíká z Palestiny a hledá alternativní domov, jen aby si uvědomil, že Palestina je vždycky s ním. Příslib nového života se brzy promění v komedii omylů. Ať se vydá jakkoliv daleko, od Paříže po New York, něco mu připomíná domov: policie, hraniční kontroly a rasismus nejsou nikdy daleko… A zatímco dělá vše, aby se začlenil do nové společnosti, každý mu neustále připomíná, odkud pochází. Jak se toulá, táže a hledá sám sebe, Elia Suleiman pokládá základní otázku: co můžeme skutečně nazývat domovem? Film je burleskní ságou zkoumající identitu, národnost a sounáležitost, v níž humor přináší novou naději pro ostatní a pro samotného Suleimana.

Režie: Elia Suleiman

Scénář: Elia Suleiman

Kamera: Sofian El Fani

Hrají: Elia Suleiman, Ali Suliman, Grégoire Colin, Gael García Bernal, Vincent Maraval, Robert Higden, Sebastien Beaulac, Gabrielle Mankiewicz, Alexis Lemay-Plamondon