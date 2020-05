_česká hudební komedie s Ivanem Trojanem v hlavní roli / rock and roll, kšeftování s vraky aut, severní Čechy, kasina a místní mafie tvoří koktail černé komedie v režii Ondřeje Trojana / dokope naštvaná dcera svého otce "Bouráka" k tomu, aby dospěl a zachránil vlastní rodinu?



Česko, 2020, 110 min, přístupné od 12 let



130,- (povinná rezervace)

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do baráku i do života a rodina už ho má plný zuby. Ale i srdce.

Příběh se odehrává ve Šlukdorfu, imaginárním městě na severu Čech, kde po revoluci zavřeli všechny fabriky a místo nich se vyrojily nonstop herny, kasina a šlapky. V jednom z těch nonstopů s automaty pro zoufalce pracuje i Kamila, osmnáctka, která už má života ve městě, kde chcípnul pes, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll s holkou, co vypadá jako ze starého amerického katalogu na podprdy. A navíc jí za matkou pálí šéf, gangster místního formátu, kterému evidentně přeskočilo. Tak Kamile dojde, že musí zasáhnout a donutit mámu konečně šlápnout tátovi na ty jeho špičatý perka! Nebo všechno poletí do luftu. Komedie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná dcera! Možná, že se zasmějete a jestli na to máte žaludek, třeba si i zatancujete.

Režie: Ondřej Trojan

Scénář: Petr Jarchovský

Kamera: Tomáš Sysel

Hudba: Roman Holý

Hrají: Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček, Kateřina Winterová, Jiří Šimek, Petra Nesvačilová, Alena Pajtinková, Kryštof Hádek, Jaromír Dulava, Ady Hajdu, Petra Polnišová, Milan Ondrík, Jaroslav Róna, Aleš Najbrt