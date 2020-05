Můj otec Antonín Kratochvíl

_dokumentární snímek o české fotografické legendě Antonínovi Kratochvílovi / jaká byla jeho cesta za mezinárodním úspěchem? / a jaká byla jeho cesta k synovi, kterého kvůli emigraci opustil ještě před narozením?



Česko, 2020, přístupné od 12 let / 100,- (povinná rezervace)

Čtyřikrát World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney nebo Depp, ale i válka... Napínavý životní příběh světově uznávaného českého fotografa Antonína Kratochvíla, zakládajícího člena legendární fotografické agentury Sedm (VII Photo Agency). Pátrání po jeho minulosti ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti. V dětství byl Antonín s rodiči odsunut do pracovního tábora, v osmnácti emigroval z Československa bez svého nenarozeného syna Michaela, který se do puberty za železnou oponou domníval, že otec nežije. Avšak otec byl živý, živel a mezinárodní celebrita. Antonín po dlouhé cestě přes rakouský uprchlický tábor, švédský kriminál, francouzskou Cizineckou legii či prestižní studia v Amsterdamu dosáhl ohromného úspěchu v Americe. Sláva ho však omrzela a začal zblízka dokumentovat kruté válečné konflikty. Přestože se potkal se synem až v jeho dospělosti, Michael se nakonec stal fotografem, společně fotili nejen v Černobylu. Česká republika vrátila Antonínovi občanství v roce 2000. Tehdy ještě světoznámý fotograf netušil, že v ní bude prožívat o osmnáct let později další dramatické události.

Režie: Andrea Sedláčková

Kamera: Jan Baset Střítežský, David Cysař

Hudba: Quentin Sirjacq

Hrají: Antonín Kratochvíl, Michael Kratochvíl