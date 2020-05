_jeden z nejoblíbenějších filmů své doby / nebyla kavárna, kde by nehráli jeho soundtrack / nebyl nikdo, kdo by na chvíli nechtěl měnit životy ostatním tak hravě, jako to dělala Amélie z Montmartru



Francie / Německo, 2001, 117 min / mládeži přístupné



vstupné dobrovolné / povinná rezervace z důvodů bezpečnostních opatření proti šíření Covid-19

Amélie žije v pařížské čtvrti Montmartre, která je světem sama pro sebe. Je číšnicí v místním bistru, nakupuje u místního zelináře, zdraví sousedy jako na malém městě. V jejím životě se nikdy neudálo nic zvláštního, až na matčinu kuriózní smrt, nad níž Améliin tatínek stále truchlí. Amélie by asi zůstala smířená se svým osamělým údělem, kdyby jednoho dne neobjevila ve svém bytě ukrytý poklad v podobě staré krabice s památkami na dětství někdejšího nájemníka. Nejenže se Amélie rozhodne po letech doručit krabici jejímu majiteli, ale dospěje současně k poznání, že může pomáhat zlepšit a napravovat okolní svět. Když pak jednoho dne objeví člověka sbírajícího u nádražních fotoautomatů zahozené podobenky cizích lidí, Amélie se zamiluje. Trvá to ale ještě nějaký čas, než se seznámí s Ninem a než mu dovolí rozšifrovat její tajemné zprávy.

Režie: Jean-Pierre Jeunet

Scénář: Guillaume Laurant, Jean-Pierre Jeunet

Kamera: Bruno Delbonnel

Hudba: Yann Tiersen

Hrají: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus, Jamel Debbouze, Clotilde Mollet, Isabelle Nanty, Dominique Pinon, Yolande Moreau, Maurice Bénichou, Claire Maurier, Michel Robin, Claude Perron, Ticky Holgado, André Dussollier, Dominique Bettenfeld, Franck-Olivier Bonnet, Frédéric Mitterrand, Lorella Cravotta, Urbain Cancelier, Armelle, ...

Ocenění: 5 nominací na Oscara, nominace na Zlatý globus, 2 ceny Bafta a dalších 7 nominací, 4 Evropské filmové ceny, Křišťálový globus z MFF Karlovy Vary