Přežijí jen milenci

_upírská "romance" Jima Jarmusche / Tom Hiddleston a Tilda Swinton jako Adam a Eve, upíři, kteří neloví, ale kradou krev v nemocnici / film o lásce k hlubokým i divokým prožitkům, o lásce k tomu, koho znáte do poslední kapky krve



Velká Británie / Německo / Francie / Řecko / Kypr, 2013, 123 min, od 15 let



vstupné dobrovolné / povinná rezervace z důvodů bezpečnostních opatření proti šíření Covid-19

Adam - talentovaný hudebník ve stylu 60. let, žije v ponurém Detroitu. Zoufalý z toho, kam ten svět spěje, čím dál častěji přemýšlí o sebevraždě. V teplém Tangeru žije jeho tajemná, stylová přítelkyně Eva, co miluje poezii a ráda večeří s Christopherem Marlowem. Adamu i Evě je více než tisíc let. Před několika staletími, se dohodli, že kvůli čerstvé krvi nebudou zabíjet lidi a dobývat krev budou v nemocnici. Není to tak dávno, co se rozhodli žít odděleně. Moc dlouho jim to ale nevydrželo a Eva už vystupuje z letadla v Detroitu. Oba cítí, že se má stát něco nebezpečného. Brzy přijíždí do města i mladší sestra Evy - nekontrolovatelný šílený upír, který neumí ovládat své emoce. Ve městě začínají podivná úmrtí a tak musí Adam i Eva uprchnout do Alžírska. Problémy teprve začaly a vypadá to, že konec světa přeci jenom nastane a smrt není daleko... Smrt? Není příliš brzy?

Režie: Jim Jarmusch

Scénář: Jim Jarmusch

Kamera: Yorick Le Saux

Hudba: Jozef van Wissem

Hrají: Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Anton Yelchin, Mia Wasikowska, John Hurt, Jeffrey Wright, Slimane Dazi, Georges Claisse (vyp.), Aurelie Thepaut, Carter Logan

Ocenění: nominace na Zlatou Palmu v Cannes 2013