Výstava představuje nominované i vítězné práce v soutěži Česká cena za architekturu 2019.

Česká komora architektů (ČKA) vyhlásila již 4. ročník České ceny za architekturu (ČCA). Vyhlášením České ceny za architekturu Komora navazuje na své další aktivity směrem k veřejnosti, jimiž propaguje kvalitní výsledky práce jak etablovaných, tak začínajících architektů. Snahou ČKA je prostřednictvím Ceny propagovat a prezentovat kvalitní díla a zásahy člověka do krajiny a veřejného prostoru.



Architekti do ní mohli svá díla přihlašovat od 7. ledna do 1. dubna 2019. Stejně jako v předchozích letech i nyní se Cena opřela o prestižní sedmičlennou mezinárodní porotu, odbornou akademii doporučující stavby k přihlášení a také o koncept propagace architektury v průběhu celého roku a v jednotlivých regionech České republiky. Soutěžní přehlídka byla otevřena stavbám realizovaným na území České republiky v letech 2014 až 2018. Přihlašování probíhalo formou on‑line formuláře a nebylo spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 186 děl, z nichž odborná porota vybrala celkem 34 děl do užšího výběru – tzv. nominovaných staveb. Z tohoto okruhu porota následně vybrala šest finalistů, z nichž se etabloval držitel hlavní ceny. Přihlášená díla nejsou posuzována v žádných soutěžních kategoriích. Držitel hlavní ceny, finalisté a laureáti cen za výjimečný počin a ceny partnerů byli představeni na slavnostním galavečeru, který se uskutečnil 14. listopadu 2019 ve Foru Karlín v Praze. Autoři oceněných děl obdrželi objekt navržený tradiční českou sklářskou firmou Moser.