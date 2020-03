Muzikál Šakalí léta zachycuje zcela osobitým způsobem život mladých lidí na sklonku padesátých let. Do tehdejší pražské všednodennosti přichází Bejby, „chuligán odjinud“. Je barevný, svěží, svérázný a osobitý a vnáší rytmus rock-and-rollu do pevně zakotveného maloměstského života.

Příběh o dospívání a konfrontaci s autoritou, příběh o hudbě, o svobodě, o dětských snech, o fantazii, příběh o životě lidí v tehdejší době, o síle a slabosti charakteru, o lásce a žárlivosti.