Světový den vody 2020: Den otevřených dveří na přehradách v povodí Odry

Povodí odry, státní podnik zve veřejnost na den otevřených dveří, který u příležitosti Světového dne vody proběhne v sobotu 21. března 2020 9:00 – 15:00 hodin (poslední vstup je ve 14:30 hodin) na vodních dílech Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice a na vodohospodářském dispečinku a vodohospodářských laboratořích Povodí Odry v Ostravě na ulici Varenská č. 49.

Povodí Odry to uvedlo ve své zprávě. „Umožníme Vám nahlédnout do běžně nepřístupných míst našich přehrad. Ukážeme, jak to vypadá na vodohospodářském dispečinku a jaké plní úkoly. Zajímá Vás prostředí vodohospodářských laboratoří, máte možnost dozvědět se více.

Podrobné informace o všech zapojených místech