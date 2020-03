Lenka Falušiová / Tichá přítomnost

Milí přátelé, každý z Vás se jistě jednou za čas podívá někam do přírody. Do lesa, do hor, ke skalám za městem nebo alespoň po práci na procházku kolem potoka. Pro většinu z nás je příroda (či alespoň některé její části) zcela samozřejmou součástí našich životů. Pokusili jste se ale tu samozřejmou, banální přírodu někdy prohlížet skutečně zblízka? Tedy zblízka ve smyslu vnějším, fyzickém, ale také ve smyslu vnitřním, snad můžeme říci duchovním. Zkoumali jste někdy jedinečnou strukturu skály? Každého jednotlivého kamene? Pozorovali jste obrazce, které vytváří větvoví stromů? Dívali jste se někdy na přírodniny, jako by to byly instalace soch a obrazů, jimž smysl a význam přisuzujete jen Vy sami?

Náš další výstavní host, grafička a malířka Lenka Falušiová, se Vám v následujících týdnech pokusí přesně tento dojem z přírody zprostředkovat. Její grafické listy, které budete mít možnost vidět na výstavě, kterou jsme nazvali Tichá přítomnost, jsou plné právě takových přírodních detailů, listů, stromů, větví, skal. Na první pohled Vás na nich ohromí jejich někdy až závratná neuspořádanost, neorganizovanost. Chaos, který je ale jen povrchní, zdánlivý. Jako když se přestěhujete do nového města, které Vám na první pohled připadá nesmyslné a zmatečné. Pozorujete-li jej ale nějaký čas, začnete v něm nacházet řád, struktury a snad i smysl. Stejné je to s obrazy Lenky Falušiové. Dáte-li svým očím příležitost a čas, spatříte harmonii a řád, které jsou v konečném důsledku typické pro každý přírodní proces.