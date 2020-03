Mezinárodní den Romů v Ostravě

Již třetí ročník Mezinárodního dne Romů se uskuteční v sobotu 4. dubna od 13.00 do 17.00 hodin na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě-Přívoze. Akci organizuje Hnutí romských studentů za finanční podpory Asociace romských podnikatelů a spolků. Co do počtu návštěvníků patří k největším oslavám dne Romů v celé ČR. Návštěvníci se mohou těšit na program plný romské kultury a vystoupení významných romských osobností. Nebude chybět ani tradiční romské pohoštění. Smyslem oslavy je sdílení romského svátku s majoritní společností za účelem sjednocení ostravské komunity. Oslava je určena široké veřejnosti.

Vstup je zdarma.

Oslava se ponese v duchu prezentace romského kulturního bohatství, hodnot a povznesení romství. Během akce vystoupí pozitivní vzory romské komunity s cílem motivovat především mladé Romy. Smyslem oslavy je sdílení romského svátku s majoritou za účelem sjednocení ostravské komunity.