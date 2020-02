Rušno bylo na Zeleném návrší. A jak by taky ne, když královský komoří pan Petr z Jenštejna navštěvoval všechny význačné rody a zval je na ples, který pořádal král Vlastibor k princovým narozeninám. Paní Matylda a její dvě dcery nastrojily se do nových šatů a daly hlídat cestu, jen aby se o vzácném návštěvníkovi co nejdříve dozvěděly. Jen Popelka stála smutně opodál – ale když spatřila starou žebračku o jídlo prosit, zželelo se jí ubohé stařenky a z mísy koblih, které k snídani sestrám nesla, hned jí několik darovala. A tu se jí zle vedlo. Paní Matylda vyčetla jí, že z cizího rozdává a ožebračit ji chce. Neměla Popelku ráda, protože byla dcerou její nevlastní, a ona jako pravá macecha se k ní měla. Zatímco své vlastní dcery hýčkala, Popelka musela pracovat od rána do večera. Ta ale dobrá duše byla a nestýskala si. Jen tu a tam někde v koutečku slzu setřela a na tatínka a maminku svou vlastní vroucně vzpomínala… Známá pohádka byla přepracována do moderní muzikálové podoby a potěší jistě malé i velké diváky.