„Navíc naše agrese vychází především ze samé existence žen! To je fakt v biologii všeobecně známý. Samci primátů… tedy i my… jsou agresivní z podstaty, protože se to buď samicím líbí, nebo nám to umožňuje vítězit v boji o jiné samice.“

Měli si říct ANO, ale ona řekla NE a přímo u oltáře se vrhla na jiného muže.

Sedm mužů se snaží pochopit, co ji k tomu vedlo. Aby pochopili ženské chování, musí nejprve pochopit jejich uvažování, a tedy jejich podstatu. A to bude šok…