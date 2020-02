Současný anglický dramatik a filmový scenárista Michael Cooney se soustřeďuje především na dva žánry: temné psychothrillery a frašky se satirickými prvky. Habaďúra (známá také jako Nájemníci pana Swana) patří k těm druhým. Eric Swan jednoho dne v podstatě náhodou zjistí, že sociální systém má jisté trhliny, a on jich začne využívat k vylepšení svého rozpočtu. My ho zastihneme v okamžiku, kdy mu jeho habaďúry začínají přerůstat přes hlavu, a on se z nich snaží vyvléci. Hra se postupně vyvine ve ztřeštěnou komedii plnou záměn, situačního i slovního humoru. Ideální kus pro lechtání bránice a množství hereckých příležitostí pro komediální třeštění.