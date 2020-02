Mrtvé město

Příběh Mrtvého města nás zavádí do vlámského města Bruggy, kam se po smrti své mladé ženy přestěhuje její manžel Paul. Žije v městě, které mu připadá stejně zmrtvělé jako on sám, v domě obklopeném vzpomínkami na ztracenou milovanou ženu Marii. Život mu změní setkání s dívkou, jež mu Marii silně připomíná, s tanečnicí Mariettou. Může mu však tato veselá a svobodomyslná dívka nahradit Marii? Dílo naplnil skladatel sugestivní strhující hudbou; jeho hudební svět navazuje na své předchůdce – svět verismu a pozdního romantismu. Korngold je velkým melodikem, tvůrcem barvitých hudebních obrazů, nápaditě a mistrně zinstrumentovaných. Pěvecké party Paula i Marietty strhnou svou sugestivností a ohromí svou mimořádnou náročností. Je to hudba velkých, vypjatých emocí. V posledních čtyřech desetiletích se Korngoldova díla, která chtěl nacistický režim spolu s ostatními díly skladatelů židovského původu zcela vymazat ze světa, objevují častěji na operních jevištích i koncertních pódiích. Obliba Mrtvého městaneustále roste a můžeme se s ním čím dál častěji setkávat na řadě operních scén Evropy i Ameriky. Po 100 letech od světové premiéry máme tuto možnost i v Ostravě!