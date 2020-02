Ostrovského satirická komedie Výnosné místo patří k jedné z mála jeho her, které v NDM za jeho stoletou historii doposud nebyly uvedeny. Ani v této komedii však nechybí nic z autorovy kousavosti, která se strefovala přímo do černého jak v roce 1856, tak i dnes, o čemž vás přesvědčí i zcela čerstvý překlad, jenž pro naši inscenaci vznikne. Mladý idealista Žadov věří, že si lze vydobýt své místo na slunci zcela poctivě, to se však příliš neshoduje s korupční praxí panující všude v jeho okolí. A tak jeho milá Pavlínka pláče, proč žijí v hmotné nouzi, když její sestra Julinka může mít doma všechno, na co si jen pomyslí. Zvítězí přesvědčení ducha nad pohodlím těla?