Sex, drogy a hafo prachů

Arménsko-americký herec a dramatik Eric Bogosian se proslavil především díky svým monologům a řadě one man show, které nejen napsal, ale sám v nich účinkoval. Soubor těchto sólových výstupů pod označením 100 (monologů) sklízí úspěch po celém světě a my vám z něj v autorově české premiéře přinášíme extrakt vybraný přímo „na tělo“ našim hercům pod vedením kmenového režiséra Janusze Klimszy.

Představení je vhodné pro diváky od 18 let.