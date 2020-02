Halina Pawlowská - je spisovatelka a scénáristka, ale i výborná vypravěčka. Její zájezdové pořady jsou nabité humorem a nebrání se ani diskuzím s přítomným publikem. Její pořady mají výborný divácký ohlas.

Chcete být obletovaná, krásná, věčně mladá? Poslechněte si milostné příběhy, které vás inspirují, zasmějte se erotickým zkušenostem ostatních, samy se zeptejte na všechno, co vás zajímá a nechte si poradit! A hlavně se přijďte zasmát! Manuál zralé ženy je určen ženám od dvanácti do sta let, je ale i pro muže, protože právě díky manuálu budou lépe rozumět svým partnerkám a možná i sami sobě.

Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo "zralá" mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat…

Zralost je báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět.