Lukáš Horký / Příběh krajiny

Často míváš pocit, že tě na tvých toulkách cosi provází a oslovuje. Bloudíš světem, díváš se kolem sebe a to co vidíš, zapisuješ jako do deníku. Dřív než slunce zapadne za horizont, digitální otisk krajiny obalíš do několika slov a zaznamenáš, abys věděl, kde jsi byl.

Nejnovější fotografický projekt Lukáše Horkého. Bezúčelná procházka krajinou a fotoaparát mobilního telefonu.