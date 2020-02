Jiří Kráčalík: Berchtesgardenské Alpy

Zavedeme vás do kouzelného kraje v německém výběžku poblíž Salzburku. Tato oblast nabízí vše, co si jen můžete přát – toulání romantickým podhůřím, jeskyně, solné doly, lehkou turistiku s dalekými výhledy na alpské velikány. Nechybí výstupy na majestátní štíty, via ferraty i návštěva Orlího hnízda, neslavného působiště Adolfa Hitlera. Multimediální cestopisný pořad Jiřího Kráčalíka (film, foto, hudba, beseda).