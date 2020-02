Po dvou úspěšných sezonách v pražském divadle Broadway a 70 reprízách, které navštívilo více jak 50.000 diváků, zavítá v rámci regionální tour, kultovní hudební komedie TRHÁK MUZIKÁL i do Ostravy!

Rodinné představení, vhodné pro děti od 10 let.

Dejme tomu, že jste dramatik a podařilo se vám napsat skvělou hru, zkrátka “trhák”. V takové chvíli není nic jednoduššího než dát text k dispozici proslulé scéně, aby jej realizovala. Jenže divadlo je po čertech živý organismus, kde má každý z inscenátorů o tom, co je to trhák zcela odlišné představy. Zuřivý producent šetří každou korunu, zatímco bohémský režisér by nejraději vytvořil výpravnou show světových parametrů. Když k tomu ještě připočteme různorodou partu herců a hereček, z nichž někteří se snaží prosadit na úkor těch druhých a inspicienta před nervovým zhroucením, který se marně snaží tyto protiklady smířit, napadne vás jistě zcela zásadní otázka. Může za těchto bláznivých okolností vzniknout strhující divadelní hit?

O tom se můžete přesvědčit v nové svižné muzikálové komedii TRHÁK MUZIKÁL, která – krom nekonečného množství situačních gagů, špílců a slovních hříček – přivádí na scénu také všechny původní filmové písně, včetně té nejznámější “Nech brouka žít”.

Vítězslav Hádl, autor hudby, je přední český hudební skladatel, který složil desítky písní především pro Hanu Zagorovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna, Karla Gotta a mnoho dalších interpretů. K jeho největším hitům patří Já jsem tvá neznámá, Zdá se (Hana Zagorová), Sblížení (Helena Vondráčková). Napsal také hudbu k více než 60 filmům a inscenacím, včetně filmu Jak utopit doktora Mráčka v čele se známým duetem Znala panna pána.

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak, dvojice autorů, dnes již klasiků české komedie, jsou bezpečnou zárukou inteligentního humoru a mistrně vypointovaných situací.

Radek Balaš, zkušený scénárista a režisér z výše uvedených kvalit míchal pestrobarevný koktejl.

Jaroslav Milfajt, autor scény, vytvořil a realizoval více než 300 scénografických návrhů, návrhů kostýmů a loutek pro česká i zahraniční divadla – podílel se na inscenacích v Německu, Itálii, Maďarsku, Chorvatsku, ve Slovinsku a na Slovensku. Pravidelně spolupracuje s řadou předních režisérů. Z jeho scénografických prací jsou pozoruhodné zejména scény k inscenacím Jméno růže, Chicago, Pokrevní bratři a další.