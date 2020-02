Láska a milostná vzplanutí jsou tím nejvyhledávanějším dramatickým kořením muzikálového příběhu. Z trochu jiného pohledu jej vidí autoři muzikálu The Last Five Years. Komorní příběh lásky a zkušeností z partnerského soužití je vyprávěn z pohledu spisovatele Jamieho a herečky Cathy, dvou typických Newyorčanů, kterým se právě rozpadlo jejich první manželství. Každý chce najít toho pravého, ale ve městě, kde je na prvním místě kariéra a soukromí jde stranou, se to zdá téměř nemožné.