Írán - dvě tváře Persie

"Írán - kontroverzní země s přísným islámským režimem nemá ve světě nálepku destinace, do které by se lidé zrovna hrnuli. A upřímně? Je to škoda...Zažil jsem ruch hlavní metropole, pokusil se vyškrábat na nejvyšší kopec v zemi, podíval se k moři, přespal v poušti, poznával města a jejich památky, navštěvoval čajovny, ochutnával, potkával spousty zvědavých lidí, ale hlavně vnímal a nasával atmosféru Blízkého východu. A co jsem za tu dobu zjistil? Že tahle země je tak trochu jiná než nám ji předkládá okolní svět. A víte co? Však si o ni přijďte něco poslechnout a udělejte si svůj vlastní obrázek..."

Michal Štěpánek

Předprodej od 10. - 26. 2. 2020 v TIC Frenštát p. R.