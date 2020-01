James Harries Superstition Tour 2020 - Frýdek Místek

„Záměrně jsem chtěl bohaté aranžmá a v tom je producent Viliam Béreš mistr. Nová deska je zvukově trochu odlišná od toho, co jsem dělal doteď. Nazval bych to písničkářskou pop music. Možná s přídavkem gospelu, soulu a blues, aby to bylo barevné,“ říká o zvuku desky James.

James Harries si stále drží svou linii písničkáře se strhujícím živým projevem. Jeho koncerty jsou jedinečným zážitkem plným emocí. Ať už jsou jeho silné melodie melancholické nebo plné hravosti a euforie, vždy má naléhavost Harriesova hlasu pořádnou dávku charismatu. James nepostrádá energii mladíka ani lyrické vyjadřování básníka. Pobíhá po pódiu, srší vtipem, vypráví historky, které se člověku dostanou pod kůži a umí natlačit slzy do očí nebo vás rozesmát.

Nové album Superstition vychází na značce Tranzistor v lednu 2020.