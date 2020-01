Agnieszka Grodzińska a Vitalii Shupliak

Přehlížíme nepřesnost slova identita (v polském jazyce tožsamość).

Má označovat něčí individualitu, ale doslova znamená absenci rozdílů (tožsamy = stejný).

V jednom pojmu balancují protiklady. Možná proto, že v procesu uvědomělého oddělování se, často procházíme etapami hledání příslušnosti, kdy se snažíme někde patřit.

Porovnávajíc se, znemožňujeme možnost identičnosti. Hledajíc podobnosti, způsobujeme odlišnosti.

Množení a seskupování to je jedna z metod práce Agnieszky Grodzińské. Zabývá se tvorbou nových kódů skrze sestavování a rozmnožování nalezených obrazů, aby mohla rozpracovat kontext společenských a politických témat nebo témat týkajících se autorčiných intimních záležitostí ve vztahu k sobě či ke svému okolí.

Vitalii Shupliak sleduje dokumenty sloužící k identifikaci, analyzuje současné společenství a jednotlivosti v rámci celku, zkoumá pojem “příslušnost”. Svobodné výpovědi obou umělců působí jako určitý druh šifry. Jsou lakonické formou ale silné svým výrazem. Působí v různých konfiguracích a nabírají nové významy. V rámci výstavy v Galerii města Třince jejich dílo získá formu dialogu nebo konfrontace.



Agnieszka Grodzińska (PL) se zabývá tvorbou instalací, prostorových realizací, malbou, kresbou a také videotvorbou. Používá techniku found footage, zajímá ji množení, reprodukce a mechanismy společenského a individuálního dodržování zásad. Tvoří autorské knihy, věnuje se výzkumu a píše o umění. Měla mnoho vlastních i kolektivních výstav v Polsku i v zahraničí. Dvakrát se stala stipendistkou Ministerstva Kultury a Národního Dědictví (2009 a 2011), a její projekty byly podpořeny Vyšehradským fondem/Visegrad Fund (2016 a 2018). Účastnila se rezidenčních programů v Gyeongju Art Centre (Korea 2019) a v Bartok-negyed/Eleven Blokk Art Foundation (Budapešť 2018), ve Futura Karlin Studio (Praha 2016), betOnest/The Emergence of a New Art Space, Stolpe/Oder, Brandenburgia (2017), Institut fur AllesMögliche (Berlin 2015), BANSKÁ STANICA Contemporary (Slovensko 2014). Je letošní stipendistkou programu Art in General v New Yorku. Obhájila doktorandskou práci z malby na Umělecké Univerzitě v Poznani. Je autorkou a spoluautorkou uměleckých a vědeckých publikací. Věnuje se také kurátorství a pedagogice na Akademii Umění v Štětíně.

Vitalii Shupliak (UA/PL) se zabývá videotvorbou, instalacemi a prostorovou tvorbou. Studoval na Fakultě umění a restaurátorství uměleckých děl na Lvovské Akademii Výtvarných Umění (UA) a Akademii Výtvarných Umění v Gdańsku (PL) (ateliér malby, sochy a intermédií), dále studoval na Umělecké Univerzitě v Poznani (katedra výtvarné pedagogiky, ateliér sochařství a prostorové tvorby) a také na Univerzitě Umění v Brunszwiku (DE) (Katedra výtvarného umění Meisterschüler, Filmklasse). Má za sebou 10 vlastních a přes 80 kolektivních výstav v Polsku, na Ukrajině, v Německu, v Korei, v USA, ve Venezuele a v Indonézii. Získal několik cen: 2019 „12 IN OUT FESTIVAL“, CSW Łaźnia, Gdańsk (PL), třetí místo; 2018 „FilmFestSpezial“, Künstlerhaus, Hannover (DE), první místo; 2017 “12. inSPIRACJE “Breathtaking”, CSW “Trafo”, Štětín (PL), vyznamenání „Nejlepší projekt“ 2016 “36. Edice soutěže Marie Dokowicz”, MTP, Poznań (PL), Ocenění za nejlepší diplomové práce UAP 2016 “Non Stop Media VIII”, Městská Galerie, Charków (UA). V letech 2013-14 byl členem skupiny «Carrousel», působící ve Lvově.



Jagna Domżalska (PL) vystudovala dějiny umění na Univerzitě Adama Mickiewicze v Poznani. V letech 2005-2006 a 2008-2009 působila v poznaňských soukromých galeriích. Deset let pracuje v Centru Kultury ZAMEK v Poznani, kde od roku 2012 dělá dohled nad uměleckými rezidencemi. Koordinuje studijní návštěvy pro kurátory. Je organizátorkou Poznaňského Kulturního Kongresu (2011). Je laureátkou ceny na 9. kurátorské výstavě Bielského Podzimu 2016, kde prezentovala projekt “Odchod” v BWA Bielsko Bialej. V současnosti pracuje na výstavě “Zbliżeniowo”, poslední z trojice kolektivních výstav, ke kterým patří také “Světový mír začíná u rodinného stolu” (07.09-07. 10. 2018, Centrum Kultury ZAMEK, Poznaň), „Štěstí se rodí ve střevech” (28.06-01.09.2019, Městská Galerie ARSENAŁ, Poznaň).