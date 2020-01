Tibor Červeňák / Doteky

Tibor Červeňák je nevšedním úkazem, který bez zábran a korekcí předkládá emocemi nasycené výjevy. Na jeho obrazy je dobré se dívat s podobně otevřenou bezprostředností. Je to malíř srdce a ruky; také citu a chvatu – autor intuitivní, avšak veden a držen podvědomě čímsi konzistentním.

Jeho malby jsou ve výrazu proměnlivé, avšak v úhrnu je to dílo držící vnitřním tajemstvím pohromadě. Hledíme na báseň v próze, v níž se prolíná sen a skutečnost, představy a vjemy, fantaskní i pravděpodobné. Zpravidla se zdárně vyhýbá nástrahám povrchního estetismu, i když vyprávění, krása a pozitivní podmanivost jsou zde přítomné. Barva, pohyb a tajemná nedoslovenost nás přitahují – vtahují do jeho zvláštně rozvolněného, někdy zastřeného, světa, který je nám tušeně blízký. Tibor Červeňák je svérázným a pozoruhodným malířem, jehož příběh se nás čímsi dotýká. Narodil se v Hranicích na Moravě a před sedmnácti lety se přestěhoval do Velké Británie. Tam, kluk z „děcáku“, absolvoval jednu z nejprestižnějších uměleckých vysokých škol v Londýně Chelsea College of Arts. Své obrazy vystavoval v galeriích nejen evropských měst, Vídeň, Stockholm, Helsinky, Paříž, Benátky, Berlín, Londýn, Bristol, Belfast, ale také v New Yorku. Jeho dosud poslední velká výstava proběhla začátkem roku 2019 v jeho rodných Hranicích v Muzejní galerii Synagoga.

Radana Zapletalová, Radan Wagner