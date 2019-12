Kateřina Krejčová: Couchsurfing kolem světa

Jak cestovat s minimálním rozpočtem? Vyzkoušejte couchsurfing – nocování u lidí, které spojuje láska k cestování. Katka s Petrem za 484 dní objeli svět. Z Ohňové země se dostali až na Aljašku, prostopovali se Novým Zélandem i australskou pouští, zamilovali si Jihovýchodní Asii a přes Čínu, Mongolsko a Rusko se vrátili zpátky domů. V každé zemi se snažili couchsurfovat aspoň jednou a pokaždé to byl skvělý a zcela unikátní zážitek. Jak couchsurfing funguje, jak se do něj zapojit a na co je potřeba dát si pozor? K čemu mají v tradiční fidžijské vesnici židli? Která země je nejpohostinnější a kde to naopak vázne? A jaké to je, když k vám domů přijede holka z Taiwanu, která nikdy v životě neviděla sníh?

Kateřina Krejčová

Ráda jezdí stopem, bydlí u místních obyvatel a leze na vysoké kopce jako Mont Blanc (4810 m), Chamser Kangri (6622 m) a Huayna Potosí (6088 m). Nejradši má ty kouty světa, kde celé dny nepotká žádného turistu a může si chodit krajinou, kudy se jí zachce. Jejím prozatím největším cestovatelským počinem byla šestnáctiměsíční cesta kolem světa, o které společně s Petrem vydali knihu Pozpátku kolem zeměkoule. Baví ji psaní cestovatelských článků, na cestách zastává roli navigátora a každý večer staví stan.