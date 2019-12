Bludný Holanďan

Režisér François Girard, jehož mystické pojetí Parsifala utopeného v moři krve se v Met stalo jednou z nejúspěšnějších inscenací uplynulých let, obrátil pozornost k jinému Wagnerovu dílu, Bludnému Holanďanovi. Sir Bryn Terfel se v Met poprvé představí v roli tajemného Holanďana, odsouzeného věčně bloudit po širých mořích. Anja Kampe zpívá oddanou Sentu, jejíž láska je to jediné, co ho může zachránit. Její posedlost podobiznou záhadného mořeplavce reflektuje i scénografické pojetí, v němž se celá scéna Met promění v obří olejomalbu. Franz-Josef Selig ztvární roli Sentina otce Dalanda, Sergej Skorochodov bude zpívat myslivce Erika, David Portillo Kormidelníka a Mihoko Fujimura se představí v roli Sentiny chůvy Mary. Orchestr řídí legendární dirigent Valerij Gergijev. Tato inscenace vznikla v koprodukci s Operou Québec a Nizozemskou národní operou v Amsterdamu.

Obsazení: Senta – Anja Kampe, Mary – Mihoko Fujimura, Erik – Sergej Skorochodov, Kormidelník – David Portillo, Holanďan – Sir Bryn Terfel, Daland – Franz-Josef Selig

Dirigent: Valerij Gergijev

Režie: François Girard

Scéna: John Macfarlane

Kostýmy: Moritz Junge

Světelný design: David Finn

Projekce: Peter Flaherty

Choreografie: Carolyn Choa

Dramaturgie: Serge Lamothe

Předpokládaná délka: 2 hod 44 min (bez přestávky)