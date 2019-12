Patrik Dekan: Kanada

Rádi bychom Vám představili nádherný kout naší planety: nekonečnou tundru s bílými ledovci a nespoutanou divočinou, divokými řekami a hlubokými lesy.

Krajinu posetou množstvím jezer s průzračnou vodou do kterých se odráží mohutné štíty proslulých Skalnatých hor. Podíváme se do dějiště Zimních olympijských her 2010 Whistleru či na slunečný ostrov Vancouver a stejnojmennou metropoli, kterou pravidelně nacházíme na prvních místech mezi městy, kde se žije nejlépe na Zemi. Vychutnejte si krásné záběry přírody a zvířat z mnoha národních i provinčních parků.

Cestovatelskou přednáškou Vás provede dlouholetý průvodce CK Pericope Skandinávie.