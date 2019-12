Podtitul inscenace „Vítejte v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně.“, vypovídá nejen o charakteru hry platné v každé době, ale také o pojetí, které si pro realizaci Divadlo Na Jezerce zvolilo. Zdeněk Jirotka totiž nenapsal „pouze“ humoristickou knihu, on skrze laskavý humor oslavuje poctivost, slušnost a demokracii.

Děj humoristického románu Saturnin, který napsal Zdeněk Jirotka, se odehrává v Praze a zároveň na venkově v blízkosti malého městečka. Příběh, který probíhá v období druhé světové války kolem roku 1942, byl zfilmován a několikrát zpracován pro divadelní představení.

„Je potřeba počítat s tím, že tu knížku všichni chronicky znají. Na jednu stranu všechny ty fóry, které tam jsou, už jsou tisíckrát řečené a omleté, to znamená, že už nikoho nepřekvapí. Zároveň je všichni diváci chtějí vidět, protože bez toho to není Saturnin. Musíte tedy přijít na to, jakým způsobem to uděláte, aby diváci dostali to, co od té knihy očekávají,“ řekl Petr Vacek, režisér, herec.

Saturnin je velmi chytrý, osobitý, nápaditý sluha vypravěče a je hlavní postavou příběhu. Jeho roli ztvárnil Michal Kern.

„My jsme potom šli tou cestou, že jsme se snažili najít normální lidské situace a jednání, abychom to trošku zlidštili, protože ten pán v té knížce trošku působí jako pán z vesmíru,“ řekl Michal Kern, herec.

Jednou z postav je i teta Kateřina, která se před ničím nezastaví, aby získala dědečkovy peníze. Tuto roli obsadila Jitka Sedláčková.

„To je ta postava, to je ta nepříjemná teta, která říká přísloví a prostřednictvím těch přísloví žije svůj život. Je nepříjemná, částečně by mohla být i legrační v tom zpracování, doufejme, že občas legrační je,“ řekla Jitka Sedláčková, herečka.