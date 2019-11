Luboš Pospíšil & 5P

Matador české hudební scény s hlasem, který si nespletete, prožívá jedno z nejšťastnějších období své více než čtyřicetileté kariéry.

Po turné k zásadnímu albu Soukromá elegie (které před třemi lety získalo zlatou desku!) a po retrospektivním turné Route 66 k supraphonskému 13CD kompletu předloni vstoupil do Beatové síně slávy… a teď sklízí všechny ty plody a ocenění v sálech od Šumavy po Ostravu, stále častěji vyprodaných. "V předvečer" sedmdesátin si pak v říjnu 2019 nadělil své první živé album v kariéře s názvem Ostrava !!! Live. V jeho duchu a v duchu blížících se sedmdesátin se nese aktuální šňůra, která nabízí průřez celou protagonistovou kariérou - publikum se samozřejmě dočká osvědčených písniček ze zlaté éry (Tenhle vítr jsem měl rád, Soukromá cesta do nikam), včetně exkurzů do prehistorie (m.j. Doky, vlaky, hlad a boty), ale i novinek z posledního CD Soukromá elegie.

Pospíšilův tenor za bicími jistí hvězda mezi tuzemskými bubenicemi Pája Táboříková (též Jasná páka), elektrickou kytaru krotí Mirek Linhart (YoYo Band, Žáha…), klávesy kapelníka Ondřeje Fencla (Schodiště, Vladimír Merta, Marsyas…) tmelí, rytmiku dotváří zkušený baskytarista Martin Štec (ex-Vltava, I. Hlas). Unikátem na scéně jsou sehrané pětihlasy jako další poznávací znamení současných 5P, semknutých kolem Pospíšila. Generační bariéry rozmetává síla kolektivu, kapela hraje s radostí, byť některé písně jsou starší než někteří účinkující muzikanti. A možná právě proto. Alba aktuálních 5P ověnčují pozitivní novinářské ohlasy, ale i na svou dobu slušné prodeje, v souvislosti s CD Soukromá elegie mnoho recenzentů psalo o „nejlepším albu od dob A nestřílejte na milence“. Turné střídá turné, ročně odehraje L.P. kolem stovky koncertů… Jako by těch křížků nebylo 68, ale dvakrát méně.