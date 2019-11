Rosana de Montfort - Vernisáž v Martin Café

Kolekce obrazů výtvarnice Rosany de Montfort se ukáží v jednom z nejkrásnějších míst Moravskoslezského Kraje, a to v barokním Novém Jičíně.



Celou akci podpoří tyto firmy:



Martin Café Vás tento večer rozmazlí nejen výběrovými kávami z mnoha koutů světa a lahodnými dorty, ale také Moravskými a luxusními zahraničními víny. Samozřejmě zajistí i usměvavý a vlídný personál, který se postará o Vaše gastronomická přání. V kavárně si také můžete zakoupit i balíček exotické čerstvé kávy, která Vám příjemně nastartuje každičký den.



Reklamní a modelingová agentura Studio 365, předvede designerské modely Heleny Bedrnové a sebere Vám dech úžasnými kreacemi z její poslední kolekce.



Boutique Gurmán - Vemena nabídne ochutnávku luxusních sýrů, aby Vám víno hned jen tak nezamotalo hlavu! Jejich prodejnu najdete hned vedle Martin Café.



Mediální guru Githyanki z VB zajistí natáčení a editaci krátkého dokumentu, ke kterému produkuje i hudbu.



Celou akci zaznamená prosionální fotografka z firmy Optika Lenka, abychom všichni měli na tento večer krásné vzpomínky.

No a samozřejmě firma De Montfort Ltd, která je manažerským a obchodním zástupcem umělkyně.



Na všechny se teší Rosana, která se Vás pokusí unést do výtvarného světa svých snů a fantazie vyprávěním o její tvorbě doma a v zahraničí. Čeká na Vás i malá pozornost s věnováním přímo od autorky.



Naviděnou v Pátek 13. v Martin Café!